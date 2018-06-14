Deniz Akkaya bombaladı: Üç ayrı otele üç ayrı günahsız adamı yerleştirirken…

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Şimdilerde bir yarışma programında sunuculuk yapan Deniz Akkaya, instagram hesabının hikaye bölümünden, hedefini açıklamadığı kişiye yönelik çok sert ifadeler kullandı. Yapılan yorumlar Akkaya’nın hedefinde Gülben Ergen’in olduğu şeklinde oldu.

İşte eski mankenin olay yaratacak o sözleri:

“Her konuda olduğu gibi mevzuyu alıp çarpıtıp, işine geldiği gibi servis eden zat; şükretmeyi bir hashtag yapıp, artık reklam unsuru haline çevirmen ile tüm toplum dalga geçiyor! Yoksa zikir çeken herkes senin gibi alıp kafe kapılarında sallamıyor. Şeytan demişken, aynı şehirde 3 ayrı otele 3 ayrı günahsız adamı yerleştirirken senin içine şeytan kaçmış belli.

O kadar keyifle izliyorum ki, atın ölümü arpadan olur misali. İnsanların manevi duygularını sömürüp, her istediği halta kulp takan şeytan, gitti şeytanına aşık ya da adı neyse o oldu. Beraber olduğu tüm kadınları soyup soğana çeviren bu adam ile bu şükür kraliçesi, şimdilerde Don Kişot misali zenginden alıp fakire vermekte! E hep sen mi yolacaksın adamları!”