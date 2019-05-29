Deniz Akkaya: Çıldıracak gibi oluyorum

Gündemi yakından takip eden ve sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Deniz Akkaya, yaptığı son paylaşımda hayatını kaybeden Ecrin bebek hakkında bir şeyler yazdı. Kızıyla birlikte göründüğü bir karesini paylaşan Akkaya şunları yazdı:

“ANNE OLMAK:bugün tüm ülkeyi sallayan,sarsan #ecrinbebek olayının içine ve ayrıntılarına daldıkça söylemek istediklerim olduğunu farkettim. Anne olmak biricik, çok özel bir yol… kimse kimseyi anneliği üzerinden vuramaz ama annelik üzerinden kişisel ticaret hiç yapılamaz. Anne olmak bir kimlik değil bir seçimdir. Aslen ölümsüzlüğe atıfta bulunmaktır; parçan, neslin devam etsin egosunun duygu ve özveri ile harmanlanmış halidir. Yaşamasını isteyene ne güzeldir…

Peki ya anne olma seçimini yapamamış ama anne olmak zorunda kalmış Ecrin’in annesi ve onun gibi hayatın sillesini erken yaşta yemek zorunda kalanlar için… Ecrin bebek babasız hatta babası bile belli değil, anne kocası tarafından satılan gencecik bir kadın. Sonra nasıl olmuş ise aynı aileden kocasının yeğeni ile evlenmiş. Aklı selim olmadığı buradan da net anlaşılan anne, daha el kadar kızını üvey amcaya teslim edecek kadar hayattan, annelikten belki bi haber belki aklen yetersiz… Şeytan aldı götürdü hikayeleri ile orada kızını aradığını söylerken sanırım yine hamile bir kadın var ekranlarda… Kürtaj yasası başka bir konu olarak aklımıza gelmekte bu durumda… Kafalar hasta, kafalar karışık, anne çocuk ilişkisi kurulacak bir ortam net bir şekilde ortada yok…

Sizinle Ayşe ile yaptığımız bir çekimden bu kareyi şu sebepten paylaştım: Evlatlar bizlerin parçaşı olması yanında bizlerin hayat öğretmeleri. Bazen minicik elleri ile parmak sallama hakları, bizlere kafa tutma şansları olmalı çocuklarımızın en çok da korunma ve eğitim hakları olmalı… Ecrin bir kız çocuğu; ancak saçları bile erkek gibi kesilmiş kız çocuğu olma hakkı elinden alınmış bir melek evladımız… kimbilir bu ailede yaşamaya devam etse idi…düşündükce kafamda deli sorular ile çıldıracak gibi oluyorum…”