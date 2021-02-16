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Deniz Akkaya corona virüsüne yakalandı

Ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Akkaya, "Elimde sopam evde COVID kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı, bendeniz de salgının kucağına düştüm" dedi.

Güncellenme: 22:34, 16/02/2021
Haberler Magazin
Deniz Akkaya corona virüsüne yakalandı

Deniz Akkaya, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Akkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Elimde sopam evde COVID kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı, bendeniz de salgının kucağına düştüm.

* Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hastaymış. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar sizlere sümüklü peçete, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım.

* Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz.

* 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz.

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