Deniz Akkaya corona virüsüne yakalandı

Deniz Akkaya, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Akkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Elimde sopam evde COVID kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı, bendeniz de salgının kucağına düştüm.

* Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hastaymış. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar sizlere sümüklü peçete, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım.

* Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz.

* 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz.