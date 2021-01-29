Deniz Akkaya, Tuğba Özerk’in annesine 8 bin TL tazminat ödeyecek

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, son günlerde yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yarı çıplak pozlarını art arda paylaşan Akkaya, bu kez başını yakan soruyla gündemde.

“KIZINIZIN SEVGİLİSİYLE BİRLİLTE OLDUNUZ MU?”

5 yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlayan Akkaya, aralarında geçen konuşma sırasında Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye soru sormuştu.

Sorduğu soru üzerine Deniz Akkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Günay Kapani, şikayetinin ardından eski mankene tazminat davası açmıştı.

KAPANİ, DAVAYI KAZANDI

Akkaya, dün görülen davada kaybeden taraf oldu. Mahkeme yasal faiziyle birlikte Deniz Akkaya’nın 8 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.