Deniz Akkaya fotoğraf sözü verdi, sevgilisine reality şov teklifinde bulundu

Sokak ortasında kavga edip ayrıldığı ve kısa bir süre sonra da yeniden bir araya geldiği sevgilisi Gökmen Şeyova ile şimdilerde mutlu bir beraberlik yaşayan Deniz Akkaya sosyal medya hesabından sevgilsinin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarının altına son derece özel satırlar yazan Akkaya, Gökmen Şeynova’ya olan aşkını şu satırlarla ifade etti:

“Az fotoğrafı olan bir çiftiz biz; benden dolayı öyle olması icap etti. Hayatım fotoğraf makinası ile beraber geçti benim hep; kah isteyerek kah ondan kaçarak. An kaçıyor telaşım, an an gibi çıkmaz kompleksim derken çok dolu geçen zamanımızdan o güzel anlara dair çok zor fotoğraf buldum. Yeni yaşında sana söz vereyim çok fotoğraf çekeceğiz. Hatta hayatımızı kameraya mi çeksek? Bir reality nasıl olur? İşte senin sevgilin Gökmen, seni sevdiğini de kızdığını da yüksek perdeden gösteren, ortası olmayan yol arkadaşın… Bir önceki yaşında belki de haberdar olmadığın bir cok duygu ile tanıştın. Bakalım seni bu yeni yaşında nasıl bir serüven bekliyor? İyi ki doğdun oyun arkadaşım iyi ki yeni bir yaşa yine benimle girdin.”