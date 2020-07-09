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Deniz Akkaya güzelliğini kime borçlu olduğunu açıkladı
Deniz Akkaya güzelliğini kime borçlu olduğunu açıkladı
Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan eski manken Deniz Akkaya, bir takipçisinden gelen 'Güzelliğinizi neye borçlusunuz?' sorusuna samimi bir yanıt verdi.
Magazin 9 Temmuz 2020 - 14:49

42 yaşındaki ünlü manken Deniz Akkaya’nın bugüne kadar 17 kez estetik operasyon geçirdiği iddia ediliyordu. Akkaya, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, “Güzelliğinizi neye borçlusunuz?' sorusuna, ‘Doktorlarıma” cevabını verdi. Ünlü manken geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, “Bu güzelliği kime borçlusunuz?” sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Akkaya, bu soruya, “Annem, babam, anneannem, dedem ve doktorlarıma” diyerek cevap verdi.

Akkaya, bugüne kadar; 3 kez burun estetiği, 2 kez göğüs kaldırma, yaş aldırma operasyonu, çene törpüsü, yanak dolgusu ve dudak dolgusu yaptırdı. Ayrıca 6 ayda bir de botoks yaptırıyor.

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