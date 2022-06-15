Deniz Akkaya hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

Manken Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı, yanında bulunan 5 kişiyle darbettirip zorla aracına el koyduğu iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Hayati ARIGAN

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Eski manken Deniz Akkaya’nın eski menajeri Merih Yılmaz’ın anlaştığı firmalardan alınan ücreti eksik yatırdığını ve bu nedenle kendisine borcu olduğunu öne sürerek yanında bulunan 5 kişiyle birlikte Yılmaz’ı darbettirip zorla aracına el koyduğu iddia edilmişti. Başına gelen olayların ardından Yılmaz, Gasp Büro Amirliği’nin yolunu tuttu.

10 YIL 5 AY HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Deniz Akkaya ve beraberindeki 5 şüpheli hakkında ‘Hukuki Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Yağma Yapmak’, ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından 10 yıl 5 aya kadar hapisleri istendi.

“ÜCRETİMİ EKSİK ÖDEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI”

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Akkaya, ve diğer 4 sanık avukatları ile katıldı. Deniz Akkaya’nın avukatı gizlilik talebinde bulundu. Mahkeme heyeti gizlilik talebini reddetti.

Hakim karşısında savunması yapan Deniz Akkaya, Merih Yılmaz ile sektörden bir arkadaşının tavsiyesi ile çalışmaya başladığını belirtti. Reklam amaçlı çalıştığı firmalardan alınan ücreti Merih Yılmaz’ın hesabına yatırdığını belirten Akkaya, “Kendisine güvendiğim için firmanın bana ne kadar ücret ödediğini sorgulamıyordum. Bazı kişilerden Merih Yılmaz hakkında firmadan alınan parayı eksik yatırıyor denildiği duydum. Anlaştığım firmalarla görüştüğümde Merih Yılmaz'’ın hakkım olan paraları bana eksik yatırdığını öğrendim” dedi.

“BORCUNU OTOMOBİLİYLE ÖDEDİ”

Merih Yılmaz’ı görüşmek için avukatının ofisine çağırdığını belirten Akkaya, “Kalabalık bir ortamdı. Bir sosyal sorumluluk projesi için sözleşme koşullarını konuşuyorduk. Merih Yılmaz geldikten sonra benden kestiği paralar hakkında tekrardan firmalarla görüştük. Parası olmadığını söyleyerek borcunu arabasıyla ödemeye karar verdi ve benim üzerime geçirmek için gittik sonrasında bu süreç yaşandı” diyerek iddiaları kabul etmedi.

“YÜZLEŞTİK”

Deniz Akkaya’nın avukatı görüntü kayıtlarının üzerinde oynanma ihtimali olduğunu ileri sürdü. Eski mankenin reklam ve tanıtım için anlaştığı firma çalışanı sanık Uğur Kemal Suksan ise “Deniz Hanım beni çağırmıştı. 350-400 bin lira dolandırılmıştı. Merih ile yüzleştik. Dövme, kavga ve darp gibi bir şey yaşanmadı. Merih bize 50 bin lira verdim deyip meğer Deniz Akkaya’ya 20 bin lira vermiş. Hem ünlüler üzerinden hem bizim ürünlerimizin satılan kutu üzerinden para alıyordu” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

ERTELENDİ

Diğer tutuksuz sanıklar Erdi Taşçı, Murat Demir ve Oğuzhan Müezzinoğlu savunmalarında özetle kavga olayı gerçekleşmediği sadece konuşulduğunu ifade etti.

Mahkeme eksik hususların dinlenmesi üzere duruşmayı erteledi.

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