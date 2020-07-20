Deniz Akkaya: Hanım hanımcık denen bana tamamen ters…

Kendisini sağlıklı yaşama ve spora adayan Deniz Akkaya, yoğun antrenmanlar sırasında döktüğü terlerin karşılığını fazlasıyla alıyor. Sosyal medya hesabından sağlıklı yaşam üzerine tüyolar veren Akkaya bu defa hayata bakışıyla ilgili satırlar paylaştı.

Ayşe adında bir kız annesi olan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim, spor salonlarında çekilmiş kareleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Akkaya, zaman zaman da katıldığı çekimlerden görüntülerle sevenlerinin beğenisini topluyor.

Sahip olduğu yaşam tarzı üzerinden zaman zaman eleştiriler de alan Akkaya, bunları umursamadığını hesabından yaptığı son paylaşımla gösterdi.

Mesleğe başladığı ilk yıllarda çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaşan Akkaya altına şunları yazdı:

*Bu benim modelliğe ilk başladığım yıllardan…Yine dönemin çok önünde giden, başkalarına marjinal gelen bir saç biçimi.

*Kendimi bildim bileli, ne duruşum ne de kendimi ifade edişim bu görüntüden tezat olmadı…

*Ayşe’yi doğurduğum ilk seneler, elalem denen aslen bizi hiç ilgilendirmeyen bir kitleye kulak verip, HANIM HANIMCIK denen o bana tamamen ters mod’a kendimi kaptırıverecektim ki kıyıdan döndüm…

*Şimdi bunu neden yazma gereği duydum: Benimle hiçbir ortak paylaşım, hayat ya da geçmişe sahip olmayan insanın sürekli dış görünüş üzerinden ahkam kesmesine inanın hiç takılmıyorum, keza umurumda olmadığı gibi ihtiyacım da olmadı. 20 yaşında da 40 yaşımda da deterjan reklamı kovalamadım.

*Lütfen bana sürekli buradan görüntüme dair, giyim tarzıma dair veya daha da komik olarak poz verme konusunda engin deneyimlerini paylaşan dostlara..

*Ben bakınız 20 senedir böyleyim DEĞİŞMEYECEĞİM… Hatta yaşım ilerledikçe tarzım, duruşum tamamen oturmuşken İMKANSIZ!

*Lütfen herkes herkese benzemek zorunda olmadığını artık anlayalım. Ortalama olmak gibi bir derdim en baştan beri yokmuş bknz fotoğrafa

*Vizyonuna göre kişi sekil alır, herkesi bir salalım kendi haline bırakalım