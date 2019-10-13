Deniz Akkaya hata arayanları günyüzüne çıkardı

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren ve son derece etkileyici bir fiziğe sahip olan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden dikkat çekici ifadeler kullandı.

Bir çocuk annesi eski model Deniz Akkaya, birbirinden zorlu antrenmanlar yaparak atletik bir fiziğe sahip oldu. Sosyal medya hesabı üzerinde yaşadığı bu zorlu süreci gözler önüne seren Deniz Akkaya özellikle son zamanlarda takipçilerine sağlıklı yaşam adına önerilerde bulunuyor.

“HATASIZ KUL OLMAZ”

42 yaşındaki eski manken Deniz Akkaya, instagram hesabı üzerinden bir selfiesini paylaştı ve görüntüsü üzerinden gelen yorumlara şu notu düştü:

“Hata arayanlar hemen günyüzüne çıktı. Hatasız kul olmaz bu arada”