Deniz Akkaya ifadeye çağrıldı

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Deniz Akkaya 3 Ekim Günü kendisine borcu olan eski eski menajeri Merih Yılmaz'ı tehdit ederek aracını zorla üzerine almasıyla gündeme gelmişti.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Merih Yılmaz'ın şikayeti üzerine Deniz Akkaya emniyete ifadeye çağrıldı. Ünlü manken yaklaşık 4 saat boyunca emniyette ifade verdi. Emniyetteki ifadesinin ardından gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapan Deniz Akkaya, “ Davete icabet ettik. Biz şikayetçi olduk” dedi.

Açıklamasının ardından ünlü manken Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önüne gelen aracıyla ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya dün kendisine 200 bin lira borcu olduğu öne sürülen eski menajeri Merih Yılmaz'ı avukatının Beyoğlu'ndaki ofisine çağırdı. Borcu olan 200 bin lirayı isteyen Akkaya ile Melih Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Bu esnada ofise gelen iki kişi, Yılmaz’ı tehdit ederek aracını kendilerilerine devretmesi istedi. Korkuya kapılan Yılmaz aracı noter üzerinden devretti. Ofisten ayrılan Merih Yılmaz polis merkezine giderek Deniz Akkaya ve yanındaki 2 kişiden şikayetçi olmuştu.