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Deniz Akkaya: “İki ay boyunca kafamızı dinleyeceğiz”
Deniz Akkaya: “İki ay boyunca kafamızı dinleyeceğiz”
Deniz Akkaya, İstanbul Fashion Week haftasında gerçekleşen defileleri izlemek için önceki gün Levent'te yer alan AVM'ye gitti. Akkaya, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Mart 2019 - 11:14

Defile öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Akkaya, kanlı bıçaklı olduğu Seren Serengil'e ateş püskürdü. Serengil'in kendisi için eski menajerinin ellerini kollarını bağlatıp avukatının ofisinde darp ettirdiği ve dolandırıcı menajerin aracına zorla el konulmasına sebep olduğu yönündeki iddialar hatırlatılan Akkaya; “Ben zaten ona iki ay konuşmama yasağı getirttim. Bu yasağı aldırmamın sebebi, konuşmasın hiç ben bu kişiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Bu yüzden iki ay boyunca kafamızı dinleyeceğiz. Youtube'ta da konuşamayacak ilerleyen günlerde onu da göreceğiz, iki ay konuşamaz.  Hepimiz kanunlara saygılı olacağız. İki ay konuşmazsa hepimiz mutlu mesut oluruz” ifadelerini kullandı.

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