Deniz Akkaya: İyiye gitmiyor ve endişem büyük

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Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde özellikle dövizin hızlı yükselişi pek çok insanı mağdur ediyor. Konuyla ilgili olarak yapılan sosyal medya paylaşımları her ne kadar çoğu zaman gerçekleri işaret etmekten uzak olsa da ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili tespitler içeren tweetlerin sayısı bir hayli fazla…

DENİZ⁬’DEN DOLAR PAYLAŞIMI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deniz Akkaya da Twitter’da dolarla ilgili bir paylaşıma denk gelmiş ve bunu takipçileriyle paylaşmakta bir sıkıntı görmemiş. Akkaya yaptığı paylaşımın altına düştüğü; “Hoş zamanlar hoş günler değil bugünler… İyiye gitmiyor ve endişem büyük…” notuyla tepkisini dile getirmekten de geri durmamış.



