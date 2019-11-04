Deniz Akkaya: Kahkül kestirince bana benzedi

Deniz Akkaya, Instagram hesabı üzerinden kendisinin altı yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve bu kare üzerinden kızıyla olan benzerliğine dikkat çekti.

Spor salonlarında geçirdiği vakit sonrasında hatırı sayılır bir fiziğe sahip olan Deniz Akkaya, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında kaslı vücudunu gözler önüne seriyor. Takipçileriyle daha sağlıklı bir hayat adına paylaşımlarda bulunan Deniz Akkaya, bu defa kızıyla olan benzerliğine dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu.

SAÇINI KESTİRDİKTEN SONRA…

Akkaya, kızı Ayşe’nin saçlarını kahkül kestirdikten sonraki halini ve kendisinin altı yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını yanyana koyarak; “Ayşe kahkül kestirince bana benzedi sanırım” notunu düştü.