Deniz Akkaya, Larissa Gacemer’e yazdığı satırlarla dikkat çekti

Sunucu ve eski manken Deniz Akkaya, Larissa Gacemer'in yaptığı paylaşım üzerinden yola çıktı ve yer yer çok sert açıklamalarda bulundu.

Ev karantinası günlerinde yaptığı sağlıklı önerilerle takipçilerinin gönlünü kazanan Deniz Akkaya, aynı zamanda gündemi de yakından takip eden bir isim…

Son olarak Larissa Gacemer’in annelik üzerine yaptığı duygusal paylaşımı gören Akkaya, sonrasında eski eşine de göndermeler yaptığı uzunca bir metin paylaştı ve Larissa’ya yapılan haksızlığa değindi.

İşte Deniz Akkaya’nın o satırları:

*Az önce Larissa’nın paylaşımını izledim; ona uzun süredir belli ki duygusal baskı uygulanmakta ve yine hemcinslerimiz tarafindan… konu doğurmak, şaşırmadım çünkü çok özür dileyerek tüm vasıfsızların büyük nimet saydığı tek şey bu, onlara belki de öğretilmiş tek görev bu belki de!

*Anne olmak güzel bir duygu ancak doğurmadan da anne olmak mümkün. Birçok yolu var; evlat edinebilir ya da vakıf kurabilir, vakıfta çalışabilir, kimsesiz çocuklara annelik yapabilir ve öğretmen olabilirsiniz ve inanın çok daha saygın bir anne kimliğiniz olur. Hem bu arada kendimden yola çıkarak, doğurmak da yetmiyor bir de koşulları kendi belirlemek isteyen tipler bunlar.

*Her ufacık meselede geçmişi açıp geçtim beni çocuğu düşünmeden yorum yapan vicdansızlar hep kadınlar! Onlar bilmezler sizlerin yürüdüğünüz yolları, sana tuzu kuru der, evdeki çok çocuklu ama mutsuz veya hiç çocuksuz ama çok saldırgan halleri ile sizi eleştirirler. Onlar bilmezler tek anne olmanın zorluklarını: “Ben başka baba istemiyorum” diyen minik elleri bırakmaz, ama hayatınıza sokmaya niyetlendiğiniz eli hemen arkanıza bakmadan bıraktığınızı, onlar bilmez saçma salak konular yaratıp anneden safi öc almak icin açılan davalarda annenin çocuğuna bu durumu normalleştirme çabalarını, onlar bilmez anne ünlü diye komik sebeplerle yaygara koparıp anneyi mağdur etmek için şov olsun diye açılan mahkemelerin arka planında, ilgisiz vasıfsız babanın yokluğunu türlü şekilde kapatmaya çalışan annelerin dramlarını…

*Onlar bilmez 6 ay önce çocuğunun mayosunu bahane edip türlü fırıldak döndüren baba namzetinin, corona virüsü için aylardır bir kez bile aramamasına, bilenen alınan bir çocuğun içinde kopan fırtınaları dindirmeye çalışan bir annenin yaşadıklarını…

*Yani kısaca Larissa Gacemer doğursan da değişen bir şey yok, sen insanları mutlu edemezsin. İnsanlar güzel olan şeyleri sevmiyor… Bugün ben herkesin gıpta ettiği bir evlat yetiştirdim, gıpta derken kibarlığına, vicdanına, asaletine gıpta etmekteler. Ancak dediğim gibi doğurmak değil emek vermektir asıl mevzu. Mesela Larissa’nın da bende olmayan, şahane bir eşi var… Ben de onlara bayıldım. Nasıl koca bir yürekli adam, sen bana yetersin demiş. Bayıldım ikisine de, gerisi hikaye