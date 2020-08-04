Deniz Akkaya: Şu an sakat bir Aslan olsam da….

Her ne kadar podyumları bırakmış olsa da özel çekimler için objektif karşısına geçen Deniz Akkaya, 43 yaşına talihsiz bir şekilde merhaba dedi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve karantina döneminde yaptığı maskelerle dikkatleri üzerine çeken Deniz Akkaya, 43 yaşına girdi. Hemen her zaman gündeme dair paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan ve fikirlerini açıklayan Akkaya, bu defa bir yeni yaş paylaşımında bulundu. Yaptığı bir çekime ait kareyi de eklediği paylaşımında hem takipçilerine teşekkür etti hem de yaşadığı talihsiz kazayı onlarla paylaştı.

İşte Deniz Akkaya’nın o satırları:

“43 oldum şu saate kadar gelen tüm mesajlara çok çok çok teşekkürler. Kızınız, erken doğumgünü kutlamasında dizinin bağlarını kopardı, evde dizinde buzla yatıyor. Bu fotoğrafı geçen hafta çekmiştik. Doğum günü fotoğrafım olsun istemiştim. Her ne kadar şu an sakat bir Aslan olsam da, daha güçlü daha ne istediğini bilen daha korkusuz Deniz’in 43 fotoğrafıdır.”