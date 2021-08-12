Deniz Akkaya tepki çeken o sözlerinin arkasında

Bir YouTube kanalına konuk olan Deniz Akkaya, tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yineledi. Akkaya, "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" ifadelerini kullandı.

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Eski manken Deniz Akkaya, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan’ın ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk oldu. Akkaya, iki yıl önce yaptığı “Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum” açıklamasını tekrarladı.

O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Akkaya, “Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiyalarla da arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem” diye konuştu.

“ÇILGIN YAŞADIM AMA ARTIK DURULDUM”

Gençlik yıllarında çok çılgınlık yaptığını belirten Akkaya, “Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum” ifadesini kullandı.

Akkaya ayrıca, “Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim. ‘Kırkından sonra azanı teneşir paklar’ diyoruz ya, biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükür ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız” dedi.

“HİÇ KASLI SEVGİLİM OLMADI”

Deniz Akkaya, Armağan Çağlayan'ın kendisi için “Sevgililerini ülkenin yakışıklıları arasından değil entelektüelleri arasından seçer” açıklamasına şu sözlerle onay verdi: “Hakikaten benim hiç kaslı sevgilim olmadı ya! Geçen yine senin programına geldiğimde ‘bana yakın biri olsun’ demiştim. 40’tan sonra fikir değişti.”

Bir dönem alkol problemi yaşayan Deniz Akkaya, kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin sayesinde bu durumdan kurtulduğunu açıkladı.

“Alkolü Ayşe’nin doğumundan önce bırakmıştım” diyen Akkaya, “Efe'den dolayı. Benden daha fazla içen birini görünce içmekten vazgeçtim. ‘İçince böyle mi olunuyor ya’ dedim. Benim için gerçekten dönüm noktası oldu” şeklinde konuştu.

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