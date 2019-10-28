Deniz Akkaya ve Burcu Esmersoy’u şaşırtan yorum! ‘Çok fitsiniz Saba Hanım’

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 56'ncısı, sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişiyle başladı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu kortej, 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri boyunca çok sayıda vatandaş sıralanarak, sanatçıları görmeye çalıştı. Kortej, trafiğe kapatılan 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamlayabildi.

Kortejde Füsun Demirel, Şahnaz Çakıralp, Ayten Ustaoğlu, Defne Yalnız, Deniz Akkaya, Burcu Esmersoy, Özlem Yıldız, Seray Sever, Mustafa Avkıran, Salih Güney, Saba Tümer, Hatice Aslan, Cemal Hünal, Burak Hakkı gibi isimler yer aldı. Burcu Esmersoy, daha önce çalışmak için geldiği festivale bu sefer keyif almak için geldiğini söyleyerek, “Antalyalılar açılışa davetliymiş, bundan dolayı çok sevindim” dedi. Saba Tümer de organizasyona bayıldığını kaydetti. Tümer, “Her şey çok güzel görünüyor. Davet edildiğimiz sürece her zaman festivale katılmak isteriz” diye konuştu. Deniz Akkaya ise festival dolayısıyla uzun süredir görmediği arkadaşlarını Antalya'da gördüğünü aktardı. Akkaya, “Altın Portakal çok değerli bir markamız. Bütün halk burada, halk yüreklerine oturttukları sanatçıları görmek için adeta çabalıyor. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

EN FİT GÖRÜNEN SABA TÜMER

Başarılı isimler kortejin gerçekleştirildiği gece, kaldıkları otelin lobisinde çekilmiş bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kortejde Tümer’in yanına gelen birinin ‘En fit siz görünüyorsunuz’ şeklinde bir yorumda bulunduğunu öğrendiğimiz videoda bu duruma hayatlarının merkezine sporu alan Deniz Akkaya ve Burcu Esmersoy’un tepkileri son derece şaşırtıcı ve bir o kadar da komik oldu. “Duyduklarım karşısında kulaklarıma inanamadım” diyen Burcu Esmersoy tepkisiyle gülümsetirken Deniz Akkaya’nın da Saba Tümer’e gelen yorum karşısında bir hayli şaşırdığı ortaya çıktı.