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Deniz Akkaya yataktan paylaştı ‘Aslan yattığı yerden belli olur’ dedi
Deniz Akkaya yataktan paylaştı ‘Aslan yattığı yerden belli olur’ dedi
Güzel model Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozu ile dikkat çekti. Takipçilerinden yüzlerce yorum alan Akkaya'nın paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Magazin 26 Aralık 2019 - 07:59

Bir süredir yaptığı açıklama ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Deniz Akkaya, cesur bir paylaşım daha yaptı. Hayatının büyük bir kısmını spor yaparak geçiren Akkaya, son verdiği pozla herkesi kendine hayran bıraktı.

Deniz Akkaya

Instagram hesabında 750 bin takipçisi bulunan Deniz Akkaya, yatak pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel modelin “Aslan yattığı yerden belli olur” notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni alırken, takipçilerinden de tam not aldı.

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