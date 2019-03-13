Deniz Akkaya’dan ’10 yaşından beri kızların üstündeyim’ lafına sert tepki

Geride bıraktığımız pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden Türk kadınları için hakaret içeren ifadeler kullanan eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt büyük tepki çekmiş, özellikle kadınlar tarafından kıyasıya eleştirilmişti. “Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep ‘Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin” diyen Mehmet Akif Akif tepki çeken paylaşımlarına devam ediyor.

“10 YAŞINDAN BERİ…”

Yaptığı açıklamanın yankıları süren Mehmet Akif Alakurt dün yaptığı yeni açıklamasıyla adeta tepkileri umursamadığını gösterdi. Kendisini haklı bulan bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaşan Alakurt, “10 yaşından beri kızların üstündeyim” ifadelerini kullanarak bir kez daha skandala imza attı.

DENİZ AKKAYA’DAN ÇAĞRI

Sosyal medya hesabı üzerinden Alakurt’un bu açıklamasına tepki gösteren Akkaya, yapılan açıklamanın çok çirkin olduğunu söylerken kendisinin haksız olduğunu söyleyen takipçilerine de sert ifadelerle yüklendi. İşte Akkaya’nın tepkisi…



