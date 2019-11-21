Deniz Akkaya’dan Ömür Gedik’e ve Türk erkeklerine çarpıcı gönderme

Eski model Deniz Akkaya, şarkıcı ve sunucu Ömür Gedik'in vegan beslenme üzerine yaptığı paylaşımını hesabına taşıdı ve Gedik'i son derece sert sözlerle eleştirdi. Akkaya, Türk erkeklerine gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Ömür Gedik önceki gece sabah saatlerine doğru Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Erkek cinsel organına benzetilmiş bir muz görseli kullanarak vegan beslenmenin cinsel hayatı zenginleştirdiğini söyleyen Gedik ‘Geceye mesajım: Seks” yazdı.

Ömür Gedik çok ses getiren bu paylaşımından saatler sonra bu defa görseli dikkat çekmek için hesabına yüklediğini ve insanları vegan beslenmeye yaklaştırmak için böyle bir yol denediğini söyledi.

DENİZ AKKAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Gedik’in yaptığı bu paylaşımlarla Twitter’da günün konusu haline gelmesinin ardından hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Bunlardan birini de Deniz Akkaya yaptı. Akkaya, Ömür Gedik’in ‘şort’ yorumunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadıncağızın ‘şort’ çıkışı, ‘bebek emzirme’ üzerine yazılabilecek en aşağılık yazısını okumuş iseniz, şaşırmazsınız bu paylaşıma… geçmişi var abesliğin. Bir de The Game Changers izleyen her Türk erkeğinin bir anda vegan olma sevdası, bu manipülatif bilgiden sonra olması… Adama kalbin duracak desen umuru olmaz, kuş ötmez diyorsun salatalığa talim…”