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Deniz Akkaya’dan uzman tavsiyesi
Deniz Akkaya’dan uzman tavsiyesi
Yeni yıla girmesiyle birlikte spor salonundaki mesaisini artıran eski manken Deniz Akkaya bir yandan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla önemli tavsiyelerde bulunuyor.
Magazin 5 Mart 2019 - 11:25

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gerek beslenmesi ve gerekse aldığı besin takviyeleri konusunda takipçilerini bilgilendiren Deniz Akkaya, instagram hesabı üzerinden paylaştığı videolarla takipçilerini bir kez daha uyardı. İnsanların kendi aldığı besin takviyelerini eleştirdiğini söyleyen Deniz Akkaya bu takviyelerin artık hastaneler tarafından da verildiğini söyleyerek önemli olanın bu konularda uzman kişilerden bilgi alınması gerektiğini ortaya koydu. Zayıf görünmekle kaslı olmak arasında büyük farklar olduğunu söyleyen Akkaya konunun uzmanı insanların takip edilmesi gerektiğini söyleyerek bu işle ilgilenen herkesi takip etmenin sağlıksız olacağını söyledi.

 

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