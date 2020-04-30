Deniz Akkaya’nın kereviz sapları!

Özellikle son zamanlarda vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren ve kaslı bir fiziğe sahip olan Deniz Akkaya, pek çok insan gibi şimdilerde günlerini evinde geçiriyor. Sağlığını korumak adına kereviz sayı suyu kürü yaptığını söyleyen Akkaya, bu konuda takipçilerine önerilerde bulundu.

Karantina günlerini daha sağlıklı geçirmek adına neler yapabileceklerini söyleyen Akkaya şu paylaşımda bulundu:

*Corona virüsü izolasyon dönemi devam ederken… Covid 19 ile başa çıkmak, tanışmak zorunda kalırsak hızla ve hasarsız atlatmak için 2 olmazsa olmazımız var dostlar;

*Hareket etmek zorundayız, bu su gibi bir zorunluluk bedenimiz için… Oksijen kapasitemiz daraldı, ister istemez daha çok yemeğe eğilim var. Sosyal medya sürekli bir tüketime şimdi de beslenme konusunda iteklemekte… ancak pozitif yönde değil… Vicdanım insanlari iyiye yönlendirme konusunda elini taşın altına koy demekte. Evde mümkünse balkon, teras, çatı veya bahçede nefesi ciğerlerimize kadar hissederek hareket etmemiz için sizi tekrar dürtüklemek isterim.

*Diger konu beslenme; evet bir ekmek yapma sevdası gidiyor ama bizi bu dönem ve öncesinde koruyacak kollayacak olanlar proteinler, sebze ve meyveler… Bu dönemde tanıştığım kereviz sapı suyu kürü ile bundan sonra yola devam…

*Aslen ben kereviz yemeğini hiç sevmem ancak suyunu özellikle sabah aç karnına saf olarak içmenin yararlarını internette okudukça çok etkilendim ve hemen katı meyva sıkacağımı sipariş ettim ve küre başladım.

*14 gün oldu ve sizlere sonuçları açıklıyorum; Kabızlık, şişkinlik geçti, çok rahat uyumakta ve sabah bomba gibi kalkmaktayım, cildim pırıl pırıl oldu.

*Şifa olmasını diliyorum herkese! Havalar ısındı, sağlıkla, daha güçlü, daha dirençli yeni versiyonlarımız ile hayata karıştığımız anlarda sabahları kereviz sapı sularımızı tokuşturmak ümidiyle…