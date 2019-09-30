Deniz Altan kimdir? Deniz Altan nereli ve kaç yaşında?

Deniz Altan, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile gerçekleştiren Deniz Altan hakkında merak edilenler haberimizde... Deniz Altan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Çiçek Ekmeksiz karakterini canlandıran Deniz Altan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Deniz Altan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DENİZ ALTAN KİMDİR?

Deniz Altan, 26 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sadri Alışık Akademisinde oyunculuk eğitimi alan Deniz Altan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Çiçek karakterine hayat veren Deniz Altan, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.

Deniz Altan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Çiçek) (TV Dizisi)

2019 – Plaza (Sinema Filmi)

2018 – Görevimiz Tatil (Sinema Filmi)

2016-2017 – Hayat Şarkısı (Bade) (TV Dizisi)

2014 – Kertenkele (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Zaman Geçer Ki (Seher/Melek) (TV Dizisi)