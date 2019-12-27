Deniz Baysal 7. Koğuştaki Mucize filminin gişesinden memnun olduğunu söyledi

Deniz Baysal, bir alışveriş merkezinde karşılaştığı basın mensuplarına 7. Koğuştaki Mucize filminin gişesinden çok memnun olduğunu anlattı. Baysal "Bu kadarını tahmin etmiyorduk" dedi.

Aras Bulut İynemli ile başrollerini paylaştığı 7. Koğuştaki Mucize filmi 5 milyonu aşan Deniz Baysal önceki gün Akmerkez’deydi. Toplantıya geldiğini dile getiren Baysal, “Dizi için görüşmem var. Daha kesinleşen bir şey yok. Okuma ve değerlendirme aşamasındayım” diyerek yeni bir proje olacağının müjdesini verdi.



Filmin büyük bir başarı yakalayacağını biliyorduk ama bu kadarını tahmin edemedik diyen güzel oyuncu, “5 milyonu tahmin edemedik. Çok güzel oldu. Ekibin ellerine sağlık” diyerek duygularını dile getirdi.