Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Hazan karakterinin ardından, geride bıraktığımız sezon Söz dizisinde Savcı Derya olarak izlediğimiz oyuncu Deniz Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni aldı.

Kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan Deniz Baysal, özel hayatında Kolpa grubu solisti Barış Yurtçu ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Düğünlerini 6 Eylül’de gerçekleştirecek olan çiftten Deniz Baysal'ı heyecan sarmaya başladı. Baysal bu süreçle ilgili olarak “Çok keyifli ama bir o kadar da yorucu ve stresli bir süreçten geçiyoruz. Zaman yaklaştıkça streste beraberinde artıyor” açıklamasını yapmıştı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem beğeni topladı hem de takipçilerinden ‘Deniz Baysal düğün stresini atmak için kendisini kırlara vurdu’ şeklinde yorumlar aldı.