Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal nereli ve kaç yaşında?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Star televizyonunda yayınlanan Söz adlı dizide başarılı ve korkusuz genç Cumhuriyet Savcısı Derya karekterini canlandıran Deniz Baysal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Deniz Baysal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Anne ve babası, o henüz beş yaşındayken ayrılan ve annesiyle yaşayan Baysal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü bitirdi. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev alan 27 yaşındaki güzel yıldız, ilk ekran deneyimini 2011 yılında başrollerini Bülent İnal ve Bergüzar Korel’in paylaştığı Bitmeyen Şarkı dizinde konuk oyuncu olarak yaşayan Baysal, ardından Derin Sular adlı dizide Nisan karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat karakteri ile yıldızı iyiden iyi parlamaya başlayan Baysal, son olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Hazan Çamkıran'ı canlandırmıştı. Baysal, 1.72 metre boyunda ve 55 kilo olan Baysal, Koç burcudur.

Rol aldığı diziler:

Derin Sular, Nisan karakteri Fox TV – 2011

Kayıp Şehir, Şehnaz karakteri Kanal D – 2012

Babalar ve Evlatlar, Star TV – 2012

Aşk Ekmek ve Hayaller, Karaca karakteri Show TV – 2014

Kaçak Gelinler, Kainat karakteri Star TV, TV8 – 2014

Beyaz Yalan, Alara Korel/ Melek Yılmaz karakteri Show TV – 2015

Sevda Kuşun Kanadında, Tümay karakteri TRT1 – 2016

Rüzgarın Kalbi, Zeynep Karakteri Fox TV – 2016

Oynadığı filmler

Sol Şerit – 2016