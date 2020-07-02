Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında? Hayat hikayesi…

Deniz Bulutsuz ismi eski sevgilisi Ozan Güven'in kendisini darp ettiği iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Deniz Bulutsuz'un yaşı, hayatı ve eğitimi merak konusu oldu. İşte Deniz Bulutsuz kimdir sorusunun cevabı...

Deniz Bulutsuz’un hayatı merak ediliyor. Bir yıldır birlikte olduğu Ozan Güven’den şiddet gördüğü ortaya çıkan Deniz Bulutsuz’dan ilk açıklama: “Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi.” İşte hayatı…

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.

NE OLMUŞTU?

Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz’un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki tanınmış oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Sözlü başlayan tartışma Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu magazin camiasında konuşulanlar arasında. Çıkan haberlerin ardından iki tarafında sessizliğini koruyarak açıklama yapmaması akıllarda soru işareti bıraktı.