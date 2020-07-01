Deniz Bulutsuz: Ozan şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi
Bir yıldır birlikte olduğu Ozan Güven'den şiddet gördüğü ortaya çıkan Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama: “Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi.”
Bulutsuz, gün boyunca kendisinin darp gördüğü yönündeki haberlere karşı sessizliğini korurken akşam saatlerine doğru ilk açıklamayı yaptı ve gördüğü şiddetten dolayı Ozan Güven ile mahkemede hesaplaşacağını söyledi.