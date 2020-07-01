Deniz Bulutsuz: Ozan şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi

Oyuncu Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla darp iddialarının doğru olduğunu söyledi.

Bir yıldır birlikte olduğu Ozan Güven'den şiddet gördüğü ortaya çıkan Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama: “Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi.”



Bulutsuz, gün boyunca kendisinin darp gördüğü yönündeki haberlere karşı sessizliğini korurken akşam saatlerine doğru ilk açıklamayı yaptı ve gördüğü şiddetten dolayı Ozan Güven ile mahkemede hesaplaşacağını söyledi.