Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasındaki darp davası başladı

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye ilk olarak Deniz Bulut ile avukatları geldi. Bir süre sonra da Ozan Güven de adliyeye geldi. Taraflar basın mensuplarına açıklama yapmadan duruşma salonuna geçti.

“AYLIK GELİRİM 5 BİN LİRA”

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, tarafların aylık gelir beyanlarıyla başladı. Oyunculuk yaptığını belirten Ozan güven elde ettiği aylık kazancının 5 bin TL, eğitim danışmanı olduğunu belirten Deniz Bulutsuz ise aylık kazancının 20 bin TL olduğunu söyledi.

Duruşma beyanlarla devam ediyor.

Deniz Bulutsuz, yaptığı açıklamada, “Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım” demişti.

Bulutsuz’dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia edip, darp raporu almıştı. Oyuncu ayrıca, Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz’un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven’in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturmayı tamamlayan ve iddianame hazırlayan başsavcılık, bu kişinin, hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama” suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Deniz Bulutsuz’un “şüpheli”, Ozan Güven’in de “müşteki” olduğu “basit yaralama” dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderilmişti.

Ozan Güven aleyhindeki iddianameyi kabul eden İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 21 Ocak 2021’de yapılmasını kararlaştırmıştı.

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