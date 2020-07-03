Deniz Bulutsuz’a destek veren Özge Gürel’e partneri Can Yaman hatırlatılınca…

Kadına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmezken bu konuda bir haber de Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’dan geldi. Yaklaşık bir yıldır ünlü oyuncu ile birlikte olan Bulutsuz, Güven’den şiddet gördüğünü söyledi ve yüzündeki darp izleriyle birlikte kamera karşısına geçti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından pek çok ünlü kadın oyuncu Deniz Bulutsuz’a destek verdi. Bu konuda desteğini esirgemeyen isimlerden biri de Can Yaman’la birlikte kamera karşısına geçen Özge Gürel oldu.

Ancak Gürel’in destek yorumunun altına gelen bir mesaj güzel oyuncunun moralini bozdu.