Deniz Çakır aşk iddiasına erişim engeli istedi
Can ÖZÇELİK
İstanbul Adalet Sarayı’na oyuncu Deniz Çakır adına başvuran avukatlar, dedikodu mahiyetinde ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan haberlerin basın yayın organlarında yer aldığını belirttiler.
KORUMA KARARI ALDIRDIĞIMIZ KİŞİNİN İDDİASI
Dilekçede, haberin kaynağının aleyhinde koruma kararı aldıkları bir şahısın iddiaları olduğu belirtilerek, hem müvekkilleri hem de Cüneyt Özdemir tarafından haberleri kesin surette reddettiği vurgulandı. Dilekçede, çıkan haberin müvekkillerinin özel hayatı ve kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edilerek haberlerin sunulduğu internet sitelerinin erişime engellenmesi talep edildi.