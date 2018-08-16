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Deniz Çakır aşk iddiasına erişim engeli istedi
Deniz Çakır aşk iddiasına erişim engeli istedi
Oyuncu Deniz Çakır, gazeteci Cüneyt Özdemir’le aralarından ilişki olduğu yönündeki iddiaların bazı medya organlarında haber yapılması üzerine harekete geçti. Deniz Çakır'ın avukatları, çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek bu iddiaları sayfalarına taşıyan internet sitelerinin erişime engellenmesini istedi.
Magazin 16 Ağustos 2018 - 15:12

Can ÖZÇELİK

İstanbul Adalet Sarayı’na oyuncu Deniz Çakır adına başvuran avukatlar, dedikodu mahiyetinde ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan haberlerin basın yayın organlarında yer aldığını belirttiler.

KORUMA KARARI ALDIRDIĞIMIZ KİŞİNİN İDDİASI

Dilekçede, haberin kaynağının aleyhinde koruma kararı aldıkları bir şahısın iddiaları olduğu belirtilerek, hem müvekkilleri hem de Cüneyt Özdemir tarafından haberleri kesin surette reddettiği vurgulandı. Dilekçede, çıkan haberin müvekkillerinin özel hayatı ve kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edilerek haberlerin sunulduğu internet sitelerinin erişime engellenmesi talep edildi.

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