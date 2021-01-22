Deniz Çakır: Çok üzgünüm, oğluyla sürekli görüşüyorum

Oyuncu Deniz Çakır, Kuruçeşme’de yeni saç modeliyle görüntülendi. “Yeni dizimiz başlayacak. Çekimler devam ediyor. Detayları daha sonra konuşuruz” dedi.

Gazetecilerin eski rol arkadaşı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Hayriye Ana’sı Sabina Toziya’yı sorması üzerine Çakır, “Çok üzgünüm. Oğlu ile sürekli görüşüyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur” diye konuştu.

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Hayriye Ana’sı Sabina Toziya yılbaşında diziye verilen arada memleketi Makedonya’ya gitti. Evde bayılıp yere düşen 72 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası Toziya’nın beyninde tümör tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan Toziya’nın ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Dr. Venko Filipce yaptı. 10 saat süren ameliyat sonucunda tümör temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan usta oyuncu hastaneden taburcu olup evine gitti.

Toziya’nın sağ tarafı şu an felçli. Toziya’nın fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Böylece ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olaz'ın 179. bölümünde ‘Hayriye Ana'ya veda edildi.