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Deniz Çakır: Devam eden diziler olduğunu öğrendim
Deniz Çakır: Devam eden diziler olduğunu öğrendim
Oyuncu Deniz Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'evde kal' çağrısı yaparken bir yandan da halen çekimleri devam eden dizilerle ilgili birkaç söz söyledi.
Magazin 28 Mart 2020 - 10:42

Ev karantinasına devam eden Deniz Çakır, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Kimi zaman takipçileriyle eski dönemlere dair bir paylaşım yapan Çakır, kimi zaman da gündeme dair dikkat çekici satırlar paylaşıyor.

Çakır’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım meslektaşları ve dizi setleriyle ilgili oldu. Hesabından ‘evde kal’ çağrısı yapan güzel oyuncu aynı zamanda devam eden dizi setleri olduğunu duyduğunu söyledi ve tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

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