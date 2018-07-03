Deniz Çakır erkek kıyafeti aldı
Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile aşk yaşayan güzel oyuncu Deniz Çakır, önceki gün bir giyim mağazasında erkek kıyafetleri alırken görüntülendi. Dizinin sezon finalinin ardından Ege bölgesine tatile giden Deniz Çakır, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.
Bir mağazada ilk önce kendine kıyafet bakan güzel oyuncu, daha sonra erkek bölümünde kıyafet baktı. Erkek kıyafetlerin fotoğraflarını çekip aldığı kişiye gönderen Çakır, kıyafetlerle birlikte kasaya geçti. Deniz Çakır, erkek kıyafetleri kardeşi Tuna Çakır’a mı yoksa sevgilisi Güvenç Dağüstün’e mi aldığı merak konusu oldu.