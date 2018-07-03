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Deniz Çakır erkek kıyafeti aldı
Deniz Çakır erkek kıyafeti aldı
Gittiği mağazada erkek kıyafeti satın alan Deniz Çakır'ın bu alışverişi kardeşi için mi yoksa sevgilisi için mi yaptığı merak konusu oldu.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 3 Temmuz 2018 - 08:54

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile aşk yaşayan güzel oyuncu Deniz Çakır, önceki gün bir giyim mağazasında erkek kıyafetleri alırken görüntülendi. Dizinin sezon finalinin ardından Ege bölgesine tatile giden Deniz Çakır, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

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Bir mağazada ilk önce kendine kıyafet bakan güzel oyuncu, daha sonra erkek bölümünde kıyafet baktı. Erkek kıyafetlerin fotoğraflarını çekip aldığı kişiye gönderen Çakır, kıyafetlerle birlikte kasaya geçti. Deniz Çakır, erkek kıyafetleri kardeşi Tuna Çakır’a mı yoksa sevgilisi Güvenç Dağüstün’e mi aldığı merak konusu oldu.

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Son güncelleme: 12:40 - 03.07.2018
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