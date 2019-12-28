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Deniz Çakır geçmişe bakmıyor
Deniz Çakır geçmişe bakmıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine döneceği iddia edilen, ancak son bölümde oynadığı karakterin dizide ölmesi şaşkınlık yaratan Deniz Çakır, "Geçmişe bakmıyorum" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 28 Aralık 2019 - 07:00

Deniz Çakır, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Eskiden rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a döneceği yönünde haberler çıkması ve ardından dizinin son bölümünde oynadığı Meryem Çakırbeyli karakterini öldürmeleri hakkında konuşan Çakır, “Biz ileriye doğru yaşıyoruz, geçmişe bakmıyorum, önümde yeni projem var ona hazırlanıyorum” dedi.

“Tarla Kuşuydu Juliet” adlı müzikal ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Çakır, “Müzikli şarkılı güzel bir proje olacak, ilk kez böyle bir komedi yapıyorum. Ama böyle ayak üstü konuşmayalım. Baştan sağma olmasın uzun uzun konuşalım daha sonra” diyerek yeni projesine olan heyecanını dile getirdi.

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Son güncelleme: 08:40 - 28.12.2019