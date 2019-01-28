Deniz Çakır’a takipsizlik kararı verildi

İstanbul'da bir alışveriş merkezindeki mekânda, türbanlı kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla Deniz Çakır hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret" ve "Özel hayatın gizliliğine müdahale" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Özel hayatın gizliliğine müdahale" suçlarından yeterli delil elde edilemediğinden ek takipsizlik kararı verdi. "Hakaret" suçundan ise soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da bir alışveriş merkezindeki mekânda, tartıştıkları oyuncu Deniz Çakır’ın kendilerine hakaret ettiğini iddia eden bir grup kadın, suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Oyuncu Deniz Çakır hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Hakaret” ve “Özel hayatın gizliliğine müdahale” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

İKİ SUÇTAN DELİL YETERSİZLİĞİNDEN TAKİPSİZLİK

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Murat Çağlak tarafından yürütülen soruşturmada, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Özel hayatın gizliliğine müdahale” suçlarından, takipsizlik kararı verildi. Savcılık iki suç yönünden verdiği takipsizlik kararında kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmemesini gerekçe gösterdi.

HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çakır hakkında, “Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. Savcılık, verdiği ek takipsizlik kararının kesinleşmesinden sonra hakaret suçlamasıyla ilgili dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Bu ülkenin başörtülü hanımlarına ‘Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir” diyerek Çakır’ı eleştirmişti. Çakır da, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, “Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın erkek, başörtülü başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum” demişti.