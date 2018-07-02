Deniz Çakır: Hayatımdan uzaklaştırmayı öğrendim

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide başrolü paylaştığı Oktay Kaynarca ile bir süre birlikte olan ve bu süreçte sık sık magazin sayfalarına taşınan oyuncu Deniz Çakır’ın adı bir süredir opera sanatçısı Güvenç Üstündağ ile anılıyor. Son olarak Antalya’da görünen çift aşkını dolu dizgin yaşıyor. Ancak Çakır’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerinin kafasını karıştırdı. Vazgeçişler ve kendini sevmek üzerine bir yazı kaleme alan Çakır şunları paylaştı:

“Öğrendim… Beni kendimden uzaklaştıranları hayatımdan uzaklaştırmayı öğrendim… Kendimi seçmeyi,’önce kendimi’… Gözünün içine bakmaktan vazgeçtiklerim oldu ve mesafelere rağmen ömrüm boyu kıymetlim kalacaklar da… Bir sürü şeyler oldu. Senin, benim, hepimizin hayatında… Ama bak… Hayat dipdiri duruyor ve şimdi tam da bi yaz başında, kaygıları o kalabalık şehirde bırakmışken… “Ohh be” demek için ne muazzam zaman… Aromalı şahane öğleden sonralarını müzikli akşamlara bağlamak ve kendini ödüllendirmek mevsimi… Durmak herkese iyi gelir… Yaz herkese iyi gelsin… Daima tebessüm ve aşkla…”