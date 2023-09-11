Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlendi

Oyuncu Deniz Çakır, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile dün akşam evlendi. Çiftin nikâh şahitleri arasında oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay da vardı.

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Oyuncu Deniz Çakır, iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile dün akşam dünyaevine girdi.

İstanbul Sarıyer’deki Spicy Orman Evi’nde düzenlenen düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.

Deniz Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal’ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı.

Dantel işlemeli uzun kollu bir gelinlik tercih eden Çakır, topuklu ayakkabı yerine beyaz kovboy botu giydi.

Çakır ve Baykal aşkının mimarı olan şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, düğünde de sahne aldı.