Deniz Çakır: “Korumalı zira aklı, ruhu, kalbi…”

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, bu zor günlerde anlamlı bir not kaleme aldı ve "Kaygı seviyen değiştirmiyor çünkü olanı biteni... Azıcık dur... Öylece dur... Korumalı zira aklı, ruhu, kalbi" dedi.

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok kişi psikolojik olarak da zor günler geçirmeye başladı. Ünlü isimler bu dönemde hissettiklerini sosyal medyada dile getiriyor. O isimlerden birisi de Deniz Çakır oldu…

Kendisine bir not yazan ve Instagram’dan paylaşan başarılı oyuncu, bu dönemde aklı, ruhu ve kalbi korumak gerektiğini vurguladı. Çakır’ın anlamlı mesajı şöyleydi:

‘AZICIK DUR, ÖYLECE DUR’

“Sonra dedim ki boşver… Biliyorum, alışık değil dilin boşverli cümlelere… Ama nelere alışmıyor ki insan… Yatıştır kendini… Yatıştır… Yoksa azıcık varsa vicdanın dayanamaz aklın olup bitene… Her şey de anlam aramasın kadın aklın… Durdur onu… Olamazsın gamsızlardan, yok ona imkan ama en azından azıcık boşver sevgili kadın ruhum… Kaygı seviyen değiştirmiyor çünkü olanı biteni… Azıcık dur… Öylece dur… Korumalı zira aklı, ruhu, kalbi…. 16/4/2020 Deniz…”