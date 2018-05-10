Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün aşkı belgelendi

Oyuncu Deniz Çakır (36), adı aşk dedikodularına karıştığı opera sanatçısı Güvenç Dağüstün (40) ile ilk kez Antalya'da birlikte görüntülendi. Sevgilisi Dağüstün'ün konserini en önden hayranlıkla izleyen Çakır, sık sık tezahürat da yaptı.

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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı dizide ‘Meryem’ karakterini canlandıran oyuncu Deniz Çakır, geçen haftalarda Arnavutköy’de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenmiş, çıkışta ayakta durmakta zorlanmış ve o görüntüleri çok konuşulmuştu.

Adı eski sevgilisi Oktay Kaynarca ile anılan oyuncu Deniz Çakır’ın eğlendiği mekanda opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’le birlikte olduğu ve çiftin arasında aşk başladığı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu, yeni sevgilisi Dağüstün ile ilk kez Antalya’da görüntülendi. Sevgilisini sahnede izlemek için dün öğleden sonra uçakla Antalya’ya gelen Deniz Çakır, havalimanından VIP minibüsle alındı ve konserin yapılacağı Akra Barut Otel’e geldi.

Burada kendisini karşılayan Güvenç Dağüstün’e sarılıp öpen Çakır, kameraların görüntü aldığından habersiz otele yan kapıdan girdi. Çakır’ın valizini Güvenç Dağüstün taşıyarak resepsiyona kadar eşlik etti. Kartını alan Deniz Çakır, otelin deniz manzaralı odasına çekilirken, Dağüstün de bahçedeki konser alanında son provayı yaptı. Çiftin yakalanmamak için aynı katta iki ayrı oda tuttuğu öğrenildi.

HAYRANLIKLA İZLEDİ

Konserin ilk yarısını, bahçedeki alanın ortalarında ayrılan özel bir bölümde arkadaşlarıyla izleyen Deniz Çakır, verilen arada yerini değiştirdi.

Sevgilisi Güvenç Dağüstün sahneye çıkmadan kısa süre önce ön sıralardan birine geçen güzel oyuncu, oturduğu yerden şarkılara eşlik etti.

Yeni sevgilisi Dağüstün’ü konser boyunca ilgiyle izleyen Çakır, Dağüstün’e sık sık tezahürat yapmayı da ihmal etmedi. Çakır, sevgilisinin konserini cep telefonuyla kameraya aldı.

Deniz Çakır ve Güvenç Dağüstün, konser sonrasında otelin teras katındaki Asmani Restaurant’ta verilen yemekte de yan yana oturdu. Sevgililerin, romantik hareketleri restorandaki misafirlerin de dikkatini çekti. DHA