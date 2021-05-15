Deniz Çakır’dan şiddet itirafı! ‘Şimdi olsa ifşa ederdim’

Jülide Ateş’in Gain adlı dijital platformda yayınlanan ’40’ programına konuk olan Deniz Çakır, “Psikolojik, sözlü ya da fiziksel olarak tacize uğradınız mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

* Bu topraklarda yaşayıp, bu sorduğun soruya hayır diyebilecek birini ben tanımıyorum! Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım. Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum. Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim mesela; çünkü işin yürümesiydi önemli olan, tiyatroya zarar gelmemesiydi.

* Kadın olduğum için, popüler olduğum için, sahne üstünde defalarca kez aynı kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım. Neredeyse işimden soğuyacak kadar. Ve çok saygın bir kişi tarafından maalesef!

“ÇOK VASAT BİR HABER”

Deniz Çakır, ‘Masumiyet’ dizisi çekimlerinde kendi karavanını küçük bularak ekipten aracının değişmesini istediği iddialarına ilişkin şunları söyledi:

* Öylesine saçma ki ben buna ne diyeyim yani? Covid döneminde karavan ihtiyaç. Bu konuda yapımcım beni asla mağdur edecek biri değil. Yani keşke haber eğlenceli olsaydı, Hülya Avşar'ın karavanını bassaydım. Çok vasat bir haber!

* Buradan beni acıtmak istiyorlarsa bunlardan incinmiyorum ben! Kötü oynadı de, benim için daha makul! Emekçinin ve setçinin yanında birisiyim.

“SİYASETE AŞIRI UZAK DEĞİLİM”

Ünlü oyuncu, “Siyasete girer misiniz?” sorusuna da şu sözlerle cevap verdi:

* Şu andaki siyasete girmem ama aşırı uzak olduğum bir şey de değil yani. Şu anda girebileceğim bir siyaset yok. Ama bir şekilde bu ülke için bir şeyler yapılmalı, yarınlar için… İleride beni böyle bir şeye inandıracak bir parti olursa, neden olmasın?

* Şu anda hiçbir partiye kendimi yakın hissetmiyorum. İnanırsam bir partinin bu ülkeyi feraha çıkaracağına, neden olmasın?

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