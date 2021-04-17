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Deniz Çakır’ın bisikletini çalmıştı! İstenen ceza belli oldu

Oyuncu Deniz Çakır'ın Kuruçeşme'deki evinin önünden bisikletini çalan hemşire Uygar K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Pandemide hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye aldım" diyen Uygar K. hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Güncellenme: 11:26, 17/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Deniz Çakır’ın bisikletini çalmıştı! İstenen ceza belli oldu

Beşiktaş Kuruçeşme’de oturan oyuncu Deniz Çakır’ın elektrikli bisikleti, apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğuna park ettiği yerde çalınmıştı. Oyuncu geçen  29 Haziran’da bisikletin yerinde olmadığını fark edince emniyete giderek şikayetçi olmuştu.

Polisin Çakır’ın evinin çevresindeki MOBESE görüntülerini incelenmesi sonucunda şüpheli Uygar K. isimli hemşirenin kimliği tespit edilmişti. Adresinde bulunamayan ve o sırada Sakarya’da olduğu öğrenilen Uygar K. kendisini telefonla arayan polise suçunu itiraf etmişti.

“HASTALARA HİZMET İÇİN”

Karakola çağırılan Uygar K. kilitsiz bir şekilde duran bisikleti, anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp daha sonra arabasına koyarak Fatih’teki evine götürdüğünü söylemişti.

Bir hafta sonra Sakarya’daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten Uygar K. “Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul’a geldim. Bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hâlâ anlamış değilim” demişti.

Bisikleti polislere teslim eden Uygar K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Uygar K. hakkında ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Uygar K. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:08,