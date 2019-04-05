Deniz Çakır’ın ‘Parası mı bitti, dedirten trafiği’

Deniz Çakır önceki gün Bebek’te neşe saçtı. Bir kuaföre girerken görüntülenen ünlü oyuncu, hızlı adımlarla kuaföre girip görüntü vermek istemedi. Saçlarını boyatan Deniz Çakır çıkışta ise oldukça mutluydu.

KUAFÖR VE BANKA ARASINDAN GİDİP GELDİ

“Kuaförden çıktı” diyerek gazetecilere takılan Çakır, para çekmek için bankaya girdi. Çakır, “Bankaya giriyordu” diyerek de kahkaha attı. Bankadan çıkıp yeniden kuaföre giren Deniz Çakır, yine aynılarını tekrarlayarak gazetecilere takılmaya devam etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranını da kırmadı. Bir hayli neşeli olan güzel oyuncu, “Ben hep mutluyum. Çok şükür. Dizimiz bitti ama tiyatro oyunlarım devam ediyor” açıklamasında bulundu.

