Deniz Çakır’ın talebine mahkemeden ret
Deniz Çakır’ın, geçtiğimzi Ağustos ayında müzisyen sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Gümüşlük’te bir mekana gittiği ve aynı mekanda bulunan Volkan Yüksel’le tartıştığı, tartışmanın ilerlemesinin üzerine Dağüstün ve arkadaşlarının Yüksel’i dövdüğü iddia edilmişti.
Söz konusu tartışma ve kavga karakolda sona ermiş, ardından Deniz Çakır, Yüksel’in mahkemeye giderek Yüksel’e ‘zorlama hapsi’ verilmesini istemişti.
Akşam’ın haberine göre, 5 ay boyunca korumayla gezmesi kararlaştırılan Çakır’ın talebiyle ilgili mahkemeden ret kararı çıktı.