Deniz Celiloğlu kimdir? Deniz Celiloğlu nereli ve kaç yaşında?

Deniz Celiloğlu, 1986 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2009 yapımı Ev isimli sinema filmi ile geçen Deniz Celiloğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Deniz Celiloğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde İsmet İnönü karakterini canlandıran Deniz Celiloğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Deniz Celiloğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DENİZ CELİLOĞLU KİMDİR?

Deniz Celiloğlu, 19 Temmuz 1986 yılında Bulgaristan'da dünya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Deniz Celiloğlu ilk projesi 2009 yılında çekilmiş olan “Ev” filminde canlandırdığı Psikopat karakteri olmuştur. Fakat asıl tanınmasını sağlayan projesi ise 2010-2012 seneleri arasında çekilen ve popüler dizilerden olan “Kanıt dizisidir.

Gecenin Kraliçesi, Kanıt, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Marlon, Siyah Beyaz Aşk, Son Çıkış, Öğrenci İşleri, 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol alan Deniz Celiloğlu, 2010 yılında Müge Celiloğlu ile evlenmiş ancak 2013 yılında boşanmıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde İsmet İnönü karakterine hayat veren Deniz Celiloğlu, 1.87 metre boyunda, 82 kilo ve Yengeç burcudur.

Deniz Celiloğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (İsmet İnönü) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Yüzbaşı Hasan) (Sinema Filmi)

2018 – Son Çıkış (Tahsin) (Sinema Filmi)

2018 – Keşke Hiç Büyümeseydik (Ufuk) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Savcı Yiğit Aslan) (TV Dizisi)

2017 – Marlon (Sinema Filmi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (TV Dizisi)

2015/2016 – O Hayat Benim (Ömer Aziz) (TV Dizisi)

2015 – Öğrenci İşleri (Ali Osman) (Sinema Filmi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Emre) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Çetin) (TV Dizisi)

2014 – Emanet (Halit Kozaklı) (TV Dizisi)

2013 – Tamam mıyız? (Temmuz) (Sinema Filmi)

2013 – İçimdeki Balık (Barış) (Sinema Filmi)

2013 – Çalıkuşu (Selim) (TV Dizisi)

2012 – Muhteşem Yüzyıl (İsmail Şeh Maşuki) (TV Dizisi)

2010-2012 – Kanıt (Komiser Selim) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Psikopat) (Sinema Filmi)