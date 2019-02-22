Deniz Çom kimdir? Güzel oyuncu Deniz Çom’un merak edilen hayat hikayesi…

Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Savaşçı dizisinde, Elsa karakterini canlandıran Deniz Çom hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…
DENİZ ÇOM KİMDİR?
Deniz Çom, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bayrak, Hamlet Makinesi, Oyunun Oyunu, Canın Cehenneme Willie, Salak Oğlum, Kuru Gürültü, Bahar Noktası, Kapıyı Kim Çalıyor gibi pek çok oyunda yer almıştır.
Deniz Çom, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Savaşçı dizisinde Elsa karakterine hayat vermektedir.
Ödülleri:
2018 – Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülleri – Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu – Bayrak
Deniz Çom’un rol adığı diziler ve filmler:
2019 – Savaşçı (Elsa) (TV Dizisi)
Awakening (Kısa Film)
Microcasette (Kısa Film)