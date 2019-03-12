Deniz geri dönecek mi? Avlu 34. yeni bölüm fragmanı yayında… Avlu’da neler olacak?

Avlu'nun son bölümünde neler oldu? Avlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Kudret’in adamları evi yaylım ateşine tutar. Hasan ve Azra kurşunların hedefi olmaktan kılpayı kurtulur. Bu arada Azra kolundan vurulur. Hasan’ın annesi eline tüfek alarak ateş edenler karşı koymaya çalışır. Azra, dışarıda Vecdi’yi görür. Avlu fragmanı ve son bölüm detayları...

Avlu 34. yeni bölüm fragmanı geldi! Kudret, Deniz'i ortadan kaldırdığını düşünerek kutlama yapıyor. Yeni fragmanda; Azra’yı Deniz’in sandığı mezarının başında kıskıvrak yakalayan Tolga ona kelepçeleri takıyor. Azra’nın silah çekip “güle güle” dediği sahne gerilimi artırıyor. Kudret Deniz’i ortadan kaldırdığını düşünürken eski günlerine dönmenin keyfini süreken kör mahkum Deniz’in ardından geride kalanlara Kudret’in elbet yaptıklarının cezasını çekeceğini söyleyerek birbirlerine kenetlenmeleri için öğüt veriyor.

DENİZ AMELİYATA ALINIYOR

Hasan ve Azra kaçarken Deniz'i de acil olarak ameliyata alırlar. Polisler ve Jandarma Azra'nın peşindeyken Tolga kovalamacadan bir sonuç alamayacaklarını düşünerek olay yerinden ayrılıp köylüleri sorgulamaya giderler. Cezaevine gelen savcı herkesin sorgulanacağını söyleyerek herşeyi açıkça anlatmalarını ister. Herkes olayın şokunu yaşarken savcı Kudret'in olduğu bölüme giderek onların da sorgulanacağını söyler. Savcı bu işin arkasında Kudret'in olduğunu söyleyince Kudret çileden çıkar ve savcıya diklenir. Zerrin Kudret, İpek ve Hacer'i hücreye atar.

DENİZ'İN KALBİ DURUYOR

Hastaneye getirilen Deniz'in kalbi durmuştur. Şok cihazıyla hayata döndürülmeye çalışılır. Hasan'ın dayısı silah seslerini duyunca yardıma gelir. Vecdi Azra'yı alamayacaklarını anlayınca adamları ile birlikte kaçar. Melis, Murat ile konuştuktan sonra Hasret, Dudu ve Yonca'ya Deniz'in durumunu anlatır. Melis, Zerrin'i durdurarak bu yaşananların hesabını vereceğini söyleyerek ona gözdağı verir.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

HASAN VE AZRA KAÇIYOR

Hastanede Deniz'i geri döndürme çabalarından bir sonuç alınamaz. Bu arada Tolga Azra'nın bulunduğu eve gelmiştir. Her tarafta boş kovanları görür. Hasan'ın evininkapısını çalarken Azra ve Hasan arka kapıdan kaçarlar. Kapıyı açan Hasan'ın annesine Azra'yı sorar ancak öyle birinin olmadığını söyler. Tolga içeri girerek evde arama yapar. Hasan'ın annesine gerçekleri anlatması için baskı yapar ama onun konuşmaya niyeti yoktur. Sonuç alamayınca annesinin karakola götürülmesini ister.