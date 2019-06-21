Deniz Işın kimdir? Deniz Işın nereli ve kaç yaşında?

Deniz Işın, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Her Yerde Sen dizisi ile yaşayan Deniz Işın hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Deniz Işın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX Tv ekranlarında yayınlanan Her yerde Sen dizisinde Merve Mutlu karakterini canlandıran Deniz Işın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Deniz Işın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Deniz Işın, 1993 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Kimya Bölümü mezunudur. Halen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

İnstagram ve Scorp gibi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandığı videolarda yaptığı taklitler ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Işın, ilk oyunculuk deneyimini FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile yaşamıştır. Deniz Işın, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.

Deniz Işın'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Merve Mutlu) (TV Dizisi)