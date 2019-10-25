Deniz Seki: Allah herkesten razı olsun

Geçen hafta sahne aldığı bir mekanda annesinin rahatsızlığından bahseden ve onun için sevenlerinden dua isteyen Deniz Seki, mutlu haberi instagram hesabından verdi.

Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Güler Seki, geçen hafta yeniden rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Güler Seki tedavi altına alındı. Deniz Seki, annesi için sosyal medya hesabından dua istedi. 49 yaşındaki şarkıcı, “Canım annem için bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

MUTLU HABER GELDİ

Seki, sevenlerinden istediği duaların kabul olduğunu instagram hesabından paylaştığı bir video ile gösterdi. Şarkıcı şu satırları kullandı:

“Bizim için çok güzel bir anı daha. Dualarınız kabul oldu. Allah herkesten razı olsun. Çok şükür annem iyileşti, taburcu oldu. Moral için canım Serkan Seki annemin arkadaşı Tülin Teyzemle birlikte”