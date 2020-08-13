Deniz Seki: Aşk kadını söylemini yanlış buluyorum

Şarkıcı Deniz Seki, konuk olduğu sabah programında pandemi karantinasında yaşadığı sıkıntıları ve aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Aşk üzerine duygusal bir konuşma yapmayı seçen Seki, “aşk kadını” söyleminden sıkıldığını belirtti.

Romantik şarkıların kraliçesi Deniz Seki, “Demet ve Alişan İle Sabah Sabah” programının konuğu oldu. Yakın dostu Demet Akalın ile karantina süresince telefonla iletişim halinde olduklarını belirten başarılı şarkıcı, normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber çıktığı Bodrum sahnesindeki mutluluğunu anlattı.

Muhabirin “Aşk olsun” sözü üzerine aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Seki, “Aşkı ararsan bulamazsın. Aşk kendisi gelir. Aşk konuşulacak bir şey değil; ancak hissedilebilir. Aşk kadını söylemini de yanlış buluyorum. Deniz'im ben su gibi Deniz!” ifadelerini kullandı.

“YUVARLAK HATLI BİR KADINIM”

Karantina döneminde kilo aldığını belirten Deniz Seki, ünlülerin yaşam koçu Şeyma Coşkun ile diyet kampına girdiğini söyledi. Fazla kilolarıyla her daim eleştirilen Deniz Seki, “Ben hiçbir zaman sıfır beden olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. Ben yuvarlak hatlı bir kadınım ve bu halimi seviyorum” dedi.